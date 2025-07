Jogador é atingido no pescoço por linha de pipa em jogo da Série D; veja vídeo

O lateral-direito Igor Nunes, jogador do Maranhão, foi atingido no pescoço por uma linha de pipa durante uma partida da Série D do Brasileirão 2025, contra o Maracanã-CE, no último sábado (19), no estádio Castelão, em São Luís (MA).

O lance foi registrado e mostra o jogador caindo no chão e gritando de dor ao ter o seu pescoço atingido durante a partida. Os jogadores das duas equipes pararam o jogo e prontamente se aproximaram do jogador, para o ajudar.

VEJA O VÍDEO

De acordo com informações publicadas pela imprensa maranhense, no Jornal Imirante, o jogador não chegou a se ferir no lance e, apesar do susto, conseguiu se recuperar e permanecer em campo até o fim da partida, vencida pelo Maranhão pelo placar de 3 a 0.

O ge informou que há um decreto estadual no Maranhão que proíbe pipas no entorno do estádio Castelão em dias de jogos. O episódio foi registrado pelo árbitro da partida na súmula, informando ainda que a partida foi paralisada diversas vezes para retirada de pipas.