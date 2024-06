Jogador do Sub-20 do Fortaleza marca gol de bicicleta pelo Brasileirão Sub-20; assista

O jogador Fabrício, do Fortaleza, marcou um golaço de bicicleta aos 24 minutos, em partida contra o Internacional, pela rodada adiada de número sete do Campeonato Brasileiro Sub-20. O gol se originou de um escanteio cobrado do lado direito, quando o camisa oito, dentro da área, acertou a bola para dentro do gol.

Veja o gol:

Fortaleza voltou a fazer uma boa sequência no campeonato brasileiro

sub 20, após alguns jogos ruins.



Leão de Léo Porto venceu o Fluminense na última rodada, e hoje com um gol de bicicleta do capitão Fabrício, venceu o Internacional.



Já volta a brigar para ir a próxima fase. pic.twitter.com/7FWqLkRebb — Felipe D. Acaraú🦁🇫🇷 (@FCarvalho1918) June 12, 2024

O gol garantiu os três pontos do time cearense no campeonato. Com a vitória diante dos gaúchos por 1 a 0, no Estádio Presidente Vargas, o Tricolor do Pici chegou aos 11 pontos e atualmente ocupa a 11ª posição do Grupo A.

O próximo jogo do Fortaleza é contra o Bahia, no dia 20, às 15 horas (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.