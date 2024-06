Jogador de futebol mais velho do mundo tem novo clube

O atacante japonês Kazu Miura, de 57 anos, é o jogador de futebol profissional mais velho do mundo. Sem pressa para se aposentar, ele assumiu mais um desafio na carreira. O atleta foi apresentado no Atlético Suzuka Club, equipe da quarta divisão do Japão, nesta semana.

Miura defendeu o português Oliveirense na última temporada e chega ao Atlético Suzuka por empréstimo junto ao Yokohama FC. O atacante participou de cinco jogos no ano, e não entra em campo desde 19 de maio.

A longeva carreira de Kazu Miura começou no Brasil na década de 1980, e ele foi projetado no esporte por meio do futebol paulista. O japonês atuou pelo XV de Jaú, do interior de São Paulo, e passou também por Santos, Palmeiras, Coritiba e CRB no País.

Na Europa, vestiu as camisas do Genoa, da Itália, e do Dínamo de Zagreb, da Croácia. No país natal, além do Yokohama FC, o veterano tem passagens por clubes como Vissel Kobe e Verdy Kawasaki.

Com mais de 40 anos de trajetória no esporte, Miura ainda não pensa em pendurar as chuteiras. No ano passado, na vitória do Oliveirense sobre o Leixões por 4 a 3, na segunda divisão portuguesa, o atacante foi eleito o melhor jogador da partida e comentou sobre o assunto.

"Agradeço muito a todos, ao clube e torcedores. Mas esse prêmio não é para mim, é para a equipe. Muito obrigado. Se não tivesse a ajuda dos jogadores e do técnico, não estaria aqui. Agradeço muito ao time e a todas as pessoas. Pretendo jogar até aos 60 anos", disse ele à emissora Sport TV, de Portugal, na ocasião.