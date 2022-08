Jogador agride árbitra em disputa de futebol na Argentina; veja vídeo

O jogador de futebol Cristian Tirone, do Garmense, agrediu a árbitra Dalma Magalí Cortadi com um soco na cabeça. Ela chegou a cair no gramado, com o impacto do golpe. O caso ocorreu neste domingo (31), durante duelo regional contra o Independencia, em Buenos Aires, na Argentina.

A violência ocorreu no segundo tempo, após Dalma ter marcado uma falta para o Independencia e aplicado cartão amarelo. Após agredir a árbitra, o atleta logo foi afastado por uma assistente e um juiz de linha. A partida foi suspensa. Tirone acabou detido pela polícia.

VEJA VÍDEO



O clube do jogador, o Garmense, publicou nota onde se desculpa e presta solidariedade com a juíza e também manifesta forte repúdio ao ocorrido.

VEJA A NOTA

