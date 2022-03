O presidente do Ceará Sporting Club, Robinson de Castro, é o comentarista de hoje do Jogada 1º Tempo. O mandatário alvinegro fala sobre o Alvinegro de Porangabuçu e os objetivos do time na temporada 2022. Hoje o Vovô encara o CRB em partida decisiva pela Copa do Nordeste.

