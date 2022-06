O Jogada 1º Tempo desta quinta-feira (23) repercute a vitória do Fortaleza diante do Ceará, no Clássico-Rei da Copa do Brasil. Pikachu foi decisivo. Além disso, fala dos próximos desafios das equipes. O programa é apresentado por Denise Santiago.

Legenda: Confira os destaques do futebol cearense. Foto: Divulgação

