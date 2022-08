O Jogada 1º Tempo desta sexta-feira (19) traz as principais notícias de Fortaleza e Ceará. Diante do Bragantino, o Ceará será comandado por Juca. Já o Tricolor do Pici terá mudanças. O programa é apresentado por Denise Santiago e tem comentários de André Almeida.

