O Jogada 1° tempo desta quarta-feira (16) entra no ar com a repercussão da classificação do Ceará na Copa do Brasil. O Fortaleza realiza o segundo dia de treinamentos para encarar o CRB, no sábado, pela Copa do Nordeste. No Ferroviário, o Paulinho Kobayashi deixa o comando da equipe de forma inesperada.

