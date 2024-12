Jô, ex-jogador do Corinthians e Ceará é preso novamente por não pagar pensão alimentícia

Jô, ex-atacante do Corinthians e do Ceará, foi detido nesta quarta-feira (18). O jogador, que atualmente defende o Itabirito, acabou abordado pela polícia após o treino em Contagem, Minas Gerais, por não pagar pensão alimentícia.

A polícia levou o jogador direto para a delegacia, onde ficou detido. O clube ainda não se manifestou sobre o tema. Não é a primeira vez que Jô passa por essa situação. Em maio, o atacante foi detido pelo mesmo motivo. Um dia depois quitou a dívida e pôde ser solto.

A passagem pelo Ceará foi curta. O centroavante chegou em agosto de 2022 e deixou o clube ao final do ano. O jogador defendeu o Atlético-MG entre 2012 e 2015. No Corinthians, acumulou três passagens. Além das categorias de base, vestiu a camisa do clube paulista de 2003-2005, 2017, 2020-2021.