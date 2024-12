Conheça lista dos cinco últimos jogos eletrônicos do ano

Considerado a “Bola de Ouro” dos jogos eletrônicos, o “The Game Awards” é um evento que premia os jogos que mais ganharam destaque nos seus respectivos anos. Os critérios para a escolha do título do ano são diversos: enredo, qualidade gráfica, e etc. A votação é realizada por especialistas indicados e também uma parte por populares.

A eleição de 2024 aconteceu no último dia 12 de dezembro e teve o jogo "Astro Bot" como o game do ano. Em 2023, Baldur's Gate 3 foi o vitorioso. Pensando nisso, separamos os vencedores dos anos de 2019 até 2023 e detalhamos cada um.

2019 - Sekiro: Shadows Die Twice

Legenda: Sekiro: Shadows Die Twice Foto: Divulgação/Sekiro: Shadows Die Twice

Considerado um jogo de altíssimo nível de dificuldade, os players controlam Wolf, o "lobo de um braço só", que tem como objetivo resgatar seu senhor raptado e consequentemente se vingar do clã que o capturou. O ninja, ou shinobi, pode explorar diversos locais do mapa, abatendo inimigos de maneira furtiva ou mais chamativa, de acordo com o gosto de cada jogador.

1 jogador.

Disponível para: PlayStation 4, Xbox One e PC.

2020 - The Last of Us 2

Legenda: The Last of Us 2 Foto: Divulgação/The Last of Us 2

Com um primeiro jogo aclamado pelo público, The Last os Us parte dois aprofunda ainda mais na história entre Ellie e Joel, uma adolescente com um potencial para ser a cura da humanidade no mundo pós apocalíptico, e um contrabandista que acaba se tornando uma figura paterna para a garota que antes era apenas uma mercadoria.

A franquia fez tanto sucesso no mundo games que virou uma série original da HBO Max, sendo inclusive premiada com oito troféus no Emmy.

No segundo game, alguns novos personagens são inseridos no enredo, levando também uma nova dinâmica na jogatina, que passa a ter mais de uma perspectiva de jogo. Os gráficos também sofreram consideravelmente uma melhoria em relação ao primeiro, que já é de encantar.

Apesar de ser um jogo com cenários belíssimos, infinitas possibilidades de exploração no mapa, grande variedade de inimigos e etc, The Last of Us ganhou a atenção de todos pela sua narrativa.

1 jogador.

Disponível para: PlayStation 4 e PlayStation 5.

2021 - It Takes Two

Legenda: It Takes Two Foto: Divulgação/It Takes Two

O jogo de aventura foi eleito pelo The Game Awards 2021 (premiação que homenageia os melhores jogos eletrônicos), como o melhor game daquele ano. O título é jogado exclusivamente de forma cooperativa e conta com dois personagens principais: Cody e May. Os protagonistas formam um casal que foi enfeitiçado e transformado em bonecos.

A única maneira de voltar a forma humana é superando os conflitos que vão aparecer durante a vida do casal no jogo. No percurso cheio de aventuras, as habilidades dos personagens devem ser dominadas para superar os obstáculos. A história é outro trunfo do game, que comove os players por conta do desenrolar da relação entre Cody e May.

1-2 jogadores offline. Disponível de forma online também.

Disponível para: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.

2022 - Elden Ring

Legenda: Elden Ring Foto: Divulgação/Elden Ring

Elden Ring é mais um jogo de dificuldade elevada. Com um rico mundo aberto, ele é dos mesmos criadores de Sekiro: Shadows Die Twice, que já foi comentado nesta matéria.

A história do game se baseia em um protagonista sem nome cujo seu objetivo é derrotar semideuses e recuperar runas para recuperar a proteção de “Elden Ring”, que fora destruído.

1 jogador offline ou até 6 jogadores online.

Disponível para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.

2023 - Baldur’s Gate 3

Legenda: Baldur’s Gate 3 Foto: Divulgação/Baldur’s Gate 3

O game baseado no RPG Dungeons & Dragons traz um universo cheio de fantasia e opções que incluem resolução de conflitos através do diálogo, ou até mesmo em combates em turnos. No enredo, o personagem principal (criado pelos próprios players), precisa enfrentar uma invasão de parasitas mentais nos reinos do jogo.

1-2 jogadores na opção online.

Disponível para PlayStation 5, Xbox Series SX/S, e PC.

