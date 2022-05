Jijoca x Ceará pela Copa do Brasil de Futsal: assista ao vivo

Atual campeão da Copa do Brasil de Futsal, o Ceará entra em quadra neste sábado (21), às 20h (horário de Brasília), no duelo de ida das oitavas de final, contra o Jijoca Futsal. O duelo acontece no Ginásio Josino Bernardino, na Vila Olímpica, em Cruz (CE).

Jijoca Futsal x Ceará ao vivo

Na 1ª fase da Copa do Brasil, o Ceará eliminou o AABB/Mesa14, enquanto o Jijoca superou o Campo Largo-PI.

Os confrontos das oitavas de final da competição nacional serão disputados em jogos de ida e volta. O duelo decisivo acontece no dia 05 de junho (domingo), no Ginásio do Vozão, em Fortaleza (CE).

A partida será transmitida pelo canal do YouTube da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS).

Ficha técnica | Jijoca Futsal x Ceará Futsal

Local: Ginásio Josino Bernardino, na Vila Olímpica, em Cruz (CE)

Data: 21/05/2022 (sábado)

Horário: 20h (de Brasília)