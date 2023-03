Ituano x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Alvinegro volta a campo nesta quarta-feira (15), às 19h, para encarar, o Ituano, em confronto pela 2ª fase da Copa do Brasil. Quem vencer a partida, garante vaga na próxima etapa da competição, em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. O jogo único acontece no estádio Novelli Júnior, em Itu-SP.

Depois de empatar com o Iguatu, em 1 a 1, pelo jogo de ida da semifinal do estadual, o Ceará foca em outra prioridade: a Copa do Brasil. Na 1ª fase do torneio, o Vozão venceu e eliminou a Caldense, por 3 a 0, no estádio Ronaldão. Gustavo Morínigo destacou que vai com força máxima para o duelo.

Do outro lado, o Ituano vem embalado após eliminar o Corinthians, nas penalidades, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Apesar disso, a equipe comandada por Gilmar Dal Pozzo, que já passou pelo Vozão em 2017, soma 6 derrotas, 5 empates e 3 vitórias em 14 partidas na temporada.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo streaming da Prime Video, rádio Verdinha (FM 92,5), além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

DESFALQUES

No embarque alvinegro para São Paulo, Morínigo relacionou 22 jogadores. Na lista do treinador foram sentidas quatro ausências: Luiz Otávio, Warley, Chay e Hygor Cleber. Os atletas ficaram na capital cearense em tratamento no departamento médico do Vozão.

Legenda: Chay é um dos desfalques do Ceará para a partida, enquanto o lateral Michel Macêdo, recuperado de lesão, viajou com o elenco Foto: Felipe Santos/Ceará SC

Do lado do Marechal do Ferro, Gilmar Dal Pozzo não vai ter tantos problemas na equipe titular. O zagueiro Frazan foi expulso no duelo contra o Princesa do Solimões-AM, na 1ª fase, e está suspenso. Além dele, tem as baixas de Pacheco, Geuvânio e Neto Berola, que estão lesionados.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ituano: Jefferson Paulino; Raí Ramos, Claudinho, Bernardo e Iury; André Luiz, Marcelo Freitas e Eduardo Person; Gabriel Barros, Paulo Victor e Quirino. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Ceará: Richard; Caíque Gonçalves, Tiago Pagnussat, David Ricardo e Danilo Barcelos; Richardson, Arthur Rezende e Guilherme Castilho; Erick, Janderson e Vitor Gabriel. Técnico: Gustavo Morínigo.

VALE MUITO

O vencedor do confronto avança para a 3ª fase da Copa do Brasil e garante R$ 2,1 milhões de premiação. Só em participar das duas primeiras etapas da competição, o Alvinegro já embolsou o valor de R$ 2,65 milhões. A quantia é fundamental para o orçamento financeiro previsto para a temporada do clube.

A partida já é uma prévia da estreia do Vozão na Série B, que também será contra o Galo de Itu. O jogo pelo Campeonato Brasileiro acontece no próximo mês. Porém, o foco das duas equipes fica agora com a Copa do Brasil.

Essa é a segunda vez no ano que o Alvinegro viaja para fora do Nordeste. Ao longo de 14 partidas na temporada, o Ceará tem 9 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, com 31 gols marcados e 14 tentos sofridos até aqui.

Ficha técnica | Ituano x Ceará

Local: Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP)

Data: 15/03/23 (quarta-feira)

Horário: 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden

Assistente 1: Tiago Augusto Kappes Diel

Assistente 2: Luiza Naujorks Reis

4º árbitro: Salim Fende Chavez