Itamaraty deve chamar embaixadora da Espanha para explicações sobre racismo contra Vini Junior

O Itamaraty chamará a embaixadora da Espanha no Brasil, Mar Fernández-Palacios, para dar explicações após o novo caso de racismo sofrido pelo jogador Vinicius Junior, do Real Madrid, em partida da liga espanhola de futebol neste domingo (21). As informações foram divulgadas pelo blog da jornalista Andréia Sadi.

O objetivo com a convocação, segundo o Itamaraty, é transmitir a posição de repúdio e cobrança do governo brasileiro em relação ao caso.

Ainda conforme o blog, a secretária-geral do Itamaraty, Maria Laura da Rocha afirmou nesta segunda-feira (22) que mais do que a ignorância e a maldade dos torcedores que praticaram, "espanta a persistência dos crimes que são cometidos contra o atleta brasileiro, contra todos os afrodescendentes e, sim, contra toda a humanidade, a cada cântico e a cada gesto racista lançado contra o jogador."

A embaixada espanhola no Brasil afirmou, pelo Twitter, que condenava "com veemência as manifestações e atitudes racistas", ressaltando que os ataques "de nenhuma maneira refletem as posições antirracistas da absoluta maioria da população espanhola."

Lula se pronuncia

Ainda no domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prestou solidariedade ao atacante brasileiro.

"Não podemos permitir que o fascismo e o racismo tomem conta dentro de um estádio de futebol", disse o presidente durante entrevista coletiva após o G7, no Japão.

O presidente ainda cobrou um posicionamento das entidades futebolísticas do mundo. "Eu penso que é importante que a Fifa, a liga espanhola e de outros países tomem sérias providências", afirmou o líder brasileiro.

Ministério da Igualdade Racial notificará autoridades

O Ministério da Igualdade Racial do Brasil vai notificar as autoridades espanholas e a La Liga após o caso de racismo contra Vinicius Júnior. O documento será enviado nesta segunda.

"Repudiamos mais uma agressão racista contra o Vini Jr. Notificaremos autoridades espanholas e a La Liga. O Governo brasileiro não tolerará racismo nem aqui nem fora do Brasil! Trabalharemos para que todo atleta brasileiro negro possa exercer o seu esporte sem passar por violências", prometeu o Ministério em seu perfil no Twitter.

Também no Twitter, a ministra Anielle Franco prestou solidariedade ao atleta do Real Madrid. "Inaceitável! O peito chega aperta de tanta indignação! Até quando teremos que lidar com isso!? Chega de racismo!!!!!!!!!", escreveu na rede social. "Independente de brilhar como Vini brilha, o racismo não dá sossego. Vamos trabalhar para superar todo o odioso racismo que jogadores brasileiros ainda sofrem dentro e fora dos campos e das quadras."