Itália vence Israel e se isola na ponta na Liga das Nações

A Itália também entrou em campo nesta segunda e fez a sua parte ao derrotar Israel na Bozsik Arena. O time do técnico Luciano Spalletti venceu os donos da casa por 2 a 1, se manteve com 100% de aproveitamento, e lidera a chave com seis pontos. Frattesi e Moise Kean marcaram para os italianos enquanto Abu Fani descontou para os donos da casa.



A Itália volta a jogar pelo torneio no dia 10 de outubro, quando recebe a Bélgica no estádio Olímpico de Roma, pela terceira rodada da competição de seleções.

Legenda: A Itália bateu Israel fora de casa Foto: Attila KISBENEDEK / AFP



Mesmo jogando como visitante, os italianos souberam conter o ímpeto dos israelenses. Aos 38 minutos, os visitantes marcaram o primeiro gol. Após boa troca de passe em seu ataque, Dimarco achou um espaço pela esquerda e fez um cruzamento na medida para Frattesi. O meia da Inter de Milão concluiu com o peito e fez 1 a 0.



O segundo gol da Itália saiu no segundo tempo. Moise Kean acompanhou o ataque em que Raspadori arriscou o chute e aproveitou o rebote do goleiro Gerafi para aumentar a vantagem para 2 a 0, aos 16 minutos. Israel descontou aos 44 minutos com Abu Fani aproveitamendo rebote da zaga.