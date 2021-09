Itália tropeça diante da Bulgária e Alemanha e Bélgica vencem; confira resultados das eliminatórias

Atual campeã da Eurocopa, a seleção da Itália empatou com a Bulgária nesta quinta-feira (2), no Estádio Artemio Franchi, em Florença, por 1 a 0, em duelo válido pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. Federico Chiesa, em favor dos italianos, e Atanas Iliev, para o bulgáros, marcaram os gols da partida.

O empate foi suficiente para manter a invencibilidade dos italianos nas Eliminatórias, além da liderança do Grupo C, com 10 pontos conquistados em quatro partidas disputadas. A Bulgária, por sua vez, amarga a vice-lanterna, com apenas dois pontos conquistado.

A Itália volta a campo no domingo (5), às 15h45, contra a Suíça. O duelo é válido pela 5ª rodada da classificatória europeia.

Estônia 2 x 5 Bélgica

Os belgas golearam a Estônia por 5 a 2 e mantiveram a liderança do Grupo E, com 10 pontos. Lukaku (2x), Hans Vanaken, Axel Witsel e Thomas Foket marcaram para a Bélgica, enquanto Mattias Käitt e Erik Sorga descontaram para os estónios.

Legenda: Lukaku marcou dois gols contra a Estônia nas Eliminatórias da Europa Foto: RAIGO PAJULA / AFP

Liechtenstein 0 x 2 Alemanha

A vitória dos alemães colocaram novamente a Alemanha na vice-liderança do Grupo J, com nove pontos. Timo Werner e Leroy Sané marcaram os gols da partida contra o Liechstenstein.

Outros resultados das Eliminatórias da Europa

Geórgia 0 x 1 Kosovo (Grupo B)

República Tcheca 1 x 0 Bielorússia (Grupo E)

Andorra 2 x 0 San Marino (Grupo I)

Polônia 3 x 1 Albânia (Grupo I)

Lituânia 1 x 4 Irlanda do Norte (Grupo C)

Suécia 2 x 1 Espanha (Grupo B)

Hungria 0 x 4 Inglaterra (Grupo I)