Irmão de Walewska diz que pagou funeral da jogadora e cunhado 'não arcou com nada'

Único irmão da ex-jogadora de vôlei e campeã olímpica Walewska Oliveira, Wesley Oliveira afirma que lidou com todas as questões burocráticas e arcou com todos os custos relacionados ao sepultamento da atleta. O corpo dela foi enterrado na manhã de sábado (24), em Belo Horizonte.

Além disso, revela que não tem se encontrado com o marido da irmã, Ricardo Alexandre Mendes, que não compareceu à cerimônia. As declarações foram dadas ao Uol e divulgadas neste domingo (24).

"Eu fiz o que tinha que fazer porque era minha irmã. Corri para o prédio no dia do incidente, resolvi todas as burocracias, eu paguei tudo. Tanto a parte do translado, até todos os custos gerais do funeral. No total foram R$ 20 mil de custos. O marido da minha irmã não arcou com nada", disse Wesley.

Walewska morreu na última quinta-feira (21), após queda do 17º andar do prédio onde morava com o marido, em São Paulo. A Polícia Civil paulista levantou suspeição e passou a investigar o caso.

Ricardo diz ter sido barrado

Um amigo de Ricardo deu informações sobre o estado emocional e sobre o diálogo com a família de Walewska.

"O Ricardo está destroçado, em prantos, não para de chorar, está arrasado. Ele comprou a passagem, mas os pais dela pediram para ele não ir. Orientaram porque o clima estava meio pesado. Por isso ele não foi", disse.

Mas segundo Wesley, Ricardo sequer chegou a ser requisitado no funeral. "Todas as tratativas no IML, a liberação do corpo da minha irmã, como eu moro em São Paulo, eu fiz tudo sozinho. Ele não participou de nada, não pagou nada."

Para o irmão da atleta, Ricardo não foi colaborativo com os trâmites funerários: "Eu precisei de um documento da minha irmã para liberar o corpo dela, ele [Ricardo] deixou o RG na recepção do prédio. Depois, precisei pegar uma roupa pra vestir minha irmã, ele também deixou na portaria para a funerária pegar. Não encontrei com ele em nenhum momento".

Último contato

Wesley revela, ainda, que encontrou Walewska pela última vez na comemoração de seu aniversário de 41 anos, em São Paulo.

Sobre a ocasião, a mãe da estrela do vôlei, Maria Aparecida Moreira, relata que a filha "estava feliz", e Wesley reitera. Walewska foi acompanhada de Ricardo.

"Eu fiz a festa, ela foi, e não imaginava que seria a nossa despedida. Ela estava linda, maravilhosa, feliz, não tinha nada que pudesse levantar alguma hipótese de depressão. Eu nunca vi a minha irmã estressada. Ela estava sempre feliz. Tenho fotos lindas, dela sorrindo no dia do meu aniversário. Uma felicidade, um dia maravilhoso, tudo perfeito, não tinha nada de errado. Ela escreveu uma carta para mim, e o que fica agora como uma linda lembrança."