Internacional x Colo-Colo pela Sul-Americana: confira horário, palpites e prováveis escalações

Internacional e Colo-Colo-CHI se enfrentam nesta terça-feira (5) pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O jogo será às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre/RS. No duelo de ida, os chilenos venceram por 2 a 0, ficando com a vantagem de perder até por um gol de diferença que conquistam a vaga nas quartas.

Ao classificado, encaram na próxima eliminatória quem avançar de Melgar-PER e Deportivo Cali-COL. As equipes empataram sem gols no primeiro confronto, na Colômbia.

O time gaúcho confia na reação dentro de casa, com 40 mil ingressos vendidos, a carga máxima do Beira-Rio. No último sábado (2), o técnico Mano Menezes poupou os titulares no empate com o Ceará, na Arena Castelão, pela Série A, para ter força máxima na Sula.

Já o Colo-Colo ostenta uma invencibilidade de mais de um mês na temporada. A última derrota foi na fase de grupos da Libertadores, para o Fortaleza, no Chile, em 25 de maio. O revés eliminou a equipe da Liberta, mas a garantiu na Sula.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Internacional: Daniel; Bustos, Vitão, Gabriel Mercado e Moisés; Gabriel, Edenilson, Carlos de Pena, Alan Patrick e Taison; David. Técnico: Mano Menezes.

Colo-Colo: Brayan Cortés; Oscar Opazo, Maximiliano Falcón, Matias Zaldivia e Gabriel Suazo; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Pablo Solari, Leonardo Gil e Gabriel Costa; Juan Manuel Lucero. Técnico: Gustavo Quinteros.

FICHA TÉCNICA | Internacional x Colo-Colo

Competição: oitavas de final da Copa Sul-Americana

Data e hora: 05/07, às 21h30 (de Brasília)

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre/RS.

Árbitro: Dario Herrera (ARG).

Transmissão: Conmebol TV.