Internacional vence RB Bragantino com gols nos acréscimos pela Série A de 2022

O Internacional venceu o RB Bragantino por 2 a 0, neste domingo (5), pela Série A do Brasileiro de 2022. O confronto ocorreu no estádio Nabi Abi Chedid, em Brangança Paulista, em São Paulo, pela 9ª rodada.

O time visitante conquistou o resultado com gols nos acréscimos do 2º tempo. Aos 46, o volante Johnny chutou rasteiro e abriu o marcador. O time ampliou aos 53, com pênalti convertido pelo atacante Carlos de Pena.

Na tabela de classificação, o Colorado subiu para a 7ª posição, agora com 14 pontos. O Bragantino fica em 14º, com 10.

Próxima rodada

O Internacional tem um novo desafio pela Série A na quarta-feira (8). Na Vila Belmiro, em São Paulo, encara o Santos, às 21h30. O Bragantino recebe o Flamengo no mesmo dia, mas às 20h30, no Nabi Abi Chedid.

Escalação

Bragantino: Cleiton; Aderlan (Hurtado), Lomónaco, Natan e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista, Eric Ramires e Praxedes (Alerrandro); Artur (Bruno Tubarão), Helinho (Sorriso) e Ytalo (Jan Hurtado). Técnico: Maurício Barbieri.

Internacional: Daniel; Fabrício Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Dourado (Carlos de Pena), Gabriel, De Pena, Edenilson (Johnny) e Alan Patrick (Patrick); Wanderson (Maurício) e David (Alemão). Técnico: Mano Menezes.

RB Bragantino 0x2 Internacional

Estádio: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo.

Horário: 19h (de Brasília), domingo, 5 de junho.

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes.