Internacional supera concorrência do Fortaleza e anuncia a contratação do volante Bruno Gomes

Na noite desta sexta-feira (16), o Internacional anunciou oficialmente a contratação do volante Bruno Gomes, ex-Coritiba. O atleta, que esteve na mira do Tricolor do Pici, assinou contrato até o fim de 2027 com o Colorado.

Aos 22 anos de idade, o meio-campista retorna ao Inter, clube pelo qual já havia passado em 2022. Mesmo com uma negociação bem avançada entre Fortaleza e Coritiba, o desejo do jogador pesou.

Uma ligação do técnico colorado Eduardo Coudet foi um dos diferenciais para a ida ao time do Beira-Rio. Além disso, o Internacional ainda detinha 50% dos direitos econômicos, fato que também colaborou para o desfecho positivo da negociação.

Com a ida do jogador para o clube gaúcho, o Fortaleza no mercado por um volante, posição que é tratada como prioridade a ser reforçada dentro do elenco leonino. No elenco, as opções disponíveis no elenco para a temporada são: Zé Welison, Lucas Sasha, Pochettino, Kauan e Pedro Augusto.