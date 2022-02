Inter de Limeira x Palmeiras: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Palmeiras encara a Inter de Limeira em mais um jogo do Campeonato Paulista. A partida entre os opostos na tabela será neste domingo (27), válida pela nona rodada da competição. O Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira, recebe o jogo às 16 horas (de Brasília).

Lanterna na tabela do Grupo A, a Inter de Limeira vai em busca de vitória para se recuperar na competição. Os donos da casa tem somente sete pontos, com uma vitória, além de quatro empates e três derrotas.

O time de Abel Ferreira é líder do Grupo C com 16 pontos. A equipe ainda não perdeu na competição. O Verdão tem uma campanha com cinco vitórias e um empate. O time vem de empate contra o Athletico-PR pela Recopa Sul-Americana.

ONDE ASSISTIR

A Record exibe na tv aberta. Na fechada, o Canal Premiere. Pelo streaming, o Paulistão Play.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter de Limeira: Rafael Pin, Léo Duarte, Rodolfo, Alexandre, Rafael Carioca, Matheus Galdezani, Jhony, Lima, Diego Tavares, Osman e Ronaldo. Técnico: Vinícius Bergantin.

Palmeiras: Weverton, Mayke, Kusevic, Murilo, Danilo, Jailson, Gustavo Scarpa, Giovani, Gabriel Silva, Gabriel Veron e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

FICHA TÉCNICA

Inter-SP x Palmeiras

Data e hora: 27/2, às 16 horas (de Brasília)

Local: Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP)

