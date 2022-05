Independiente-ARG x La Guaira-VEN: veja onde assistir e a importância do jogo para o Ceará

O Independiente-ARG enfrenta o Deportivo La Guaira-VEN nesta quinta-feira (19), às 19h15, na Argentina, pela 5ª rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana. E a partida interessa também ao Ceará, que lidera o chaveamento e busca sacramentar a classificação à próxima fase do mata-mata.

Na tabela de classificação, o Vovô venceu todos os jogos e mantém 100% de aproveitamento, com 15 pontos. Os argentinos estão na vice-liderança, com nove, e uma partida a menos. Além da pontuação, o “Rey de Copas” ainda apresenta o saldo de gols inferior ao do time cearense: 14 x 7.

Onde assistir o jogo

A partida terá transmissão ao vivo no serviço de streaming da Conmebol TV.

Cenários para o Ceará na Sul-Americana

Legenda: No jogo de ida, na Arena Castelão, o Ceará venceu o Independiente-ARG por 2 a 1 Foto: Felipe Santos / Ceará

1. CHEGAR CLASSIFICADO

Basta o Independiente não vencer o Deportivo La Guaira, nesta quinta-feira (19), às 19h15

2. SE CLASSIFICAR COM O EMPATE

Basta o Independiente vencer o La Guaira por qualquer placar, mas não conseguir bater o Alvinegro em Avellaneda

3. SE CLASSIFICAR COM DERROTA

Basta o Independiente vencer o La Guaira e o Alvinegro, mas não superando o Vovô no saldo de gols. Na melhor das hipóteses para o Vozão, em caso de vitória simples dos argentinos contra os venezuelanos, poderia perder até por 3 a 0.

4. SER ELIMINADO

Para isso, o Independiente precisa vencer o La Guaira e o Ceará, tirando diferença de 7 gols no saldo, ou marcando 6 gols contra os venezuelanos e triunfando com 1 gol de diferença contra o Alvinegro, ou retirando o saldo remanescente no próprio jogo contra a equipe cearense.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Independiente: Sebastián Sosa; Alex Vigo, Sergio Barreto, Juan Manuel Insaurralde e Gastón Togni; Gerónimo Poblete, Alan Soñora, Tomás Pozzo, Damián Batallini e Domingo Blanco; Leandro Benegas. Técnico: Eduardo Domínguez.

La Guaira: Christian Flores; Jon Aramburu, Kendrys Silva, Francisco La Mantía e Yohan Cumana; Flores, Leonardo Mosquera, Guillermo Marín e Heber García; Santiago Herrera e Jovanny Bolívar. Técnico: Daniel Farías.

FICHA TÉCNICA

Independiente-ARG x La Guaira-VEN

Data e hora: 19/05, às 19h15 (de Brasília)

Local: Estádio Libertadores de América, em Avellaneda (ARG)