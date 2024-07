Iguatu vence Atlético Cearense e garante vaga na 2ª Fase da Série D do Campeonato Brasileiro

O Iguatu está na 2ª Fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O Azulão conseguiu a classificação ao vencer o Atlético Cearense por 1 a 0, neste domingo (7), no estádio Domingão, em Horizonte (CE).

O gol da vitória foi olímpico, marcado por Pedrinho, aos 21 minutos do 2º tempo.

Legenda: Jogadores e comissão técnica do Iguatu comemoram classificação no vestiário do estádio Domingão Foto: João Marcos Lima | ADI

Com o resultado, o Iguatu chegou aos 24 pontos no Grupo A3 e se mantém na 2ª colocação. O time cearense garantiu classificação com duas rodadas de antecedência, já que o 5º colocado, o Sousa/PB, tem 17.

Mesma pontuação do Atlético Cearense, que está na 4ª colocação e terá duas rodadas para buscar sua classificação.

Próximos jogos

Pela 12ª rodada, o Azulão visita o Santa Cruz de Natal, no estádio Barrettão, no dia 13, às 15 horas.

Já o Atlético, faz onfronto direto com o América-RN, no Domingão, em Horizonte (CE), também no dia 13, às 16 horas.

Maracanã eliminado

Também pelo Grupo A3, o Maracanã perdeu para o líder Treze por 2 a 1 e foi eliminado da competição. Com apenas 9 pontos, o time alvianil não pode mais chegar no G4 e só cumprirá tabela nas próximas duas rodadas.