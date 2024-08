Iguatu enfrentará o Anápolis/GO no mata-mata de acesso na Série D do Campeonato Brasileiro

O Iguatu conheceu seu adversário nas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. O Azulão enfrentará o Anápolis/GO, em dois jogos, que valerão vaga na Série C do ano que vem.

Os dois confrontos que definem o acesso ainda serão desmembrados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas o Azulão decidirá em casa, por ter e 4ª melhor campanha geral, e o time goiano a 5ª melhor.

A definição do adversário do Azulão saiu pelos critérios de melhores campanhas, sendo o 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º.

Veja todos os confrontos das Quartas de Finais da Série D:

Maringá/PR x Inter de Limeira

Brasiliense x Itabaiana

Treze/PB x Retrô/PE

Iguatu x Anápolis/GO