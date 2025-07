Iguatu abre o placar, mas sofre empate do Sampaio Corrêa e está fora da Série D 2025

O Iguatu está desclassificado da Série D. A equipe enfrentou o Sampaio Corrêa neste sábado (26), em jogo da última rodada da Primeira Fase da competição. As equipes, que fazem parte do Grupo A2, ficaram no empate de 1 a 1. As equipes se enfrentaram no Estádio Castelão, em São Luís.

Com o resultado, a equipe maranhense avançou de fase em terceiro do grupo. Já o Azulão caiu para quinto na tabela e encerra a participação na disputa em 2025.

O Azulão abriu o placar aos 43 minutos do primeiro tempo. Após levantamento na área, o goleiro Renan Rinaldi se estica para afastar o perigo. No entanto, Anderson Sobral aparece para aproveitar o rebote e deixar a equipe cearense em vantagem.

Na volta do intervalo, os donos da casa pressionaram pelo empate. E veio dos pés de Dedé aos 31 minutos. Após jogada pela direita de Paulo Victor, que cruza rasteiro para o camisa 3 marcar de letra e garantir a classificação do Sampaio Corrêa.