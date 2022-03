Icasa x Tombense: confira horário, palpites, prováveis escalações e ficha técnica

Depois da encerrada sua participação no Campeonato Cearense ainda na 1ª Fase, o Icasa estreia nesta terça-feira (1), na Copa do Brasil. O Verdão do Cariri recebe o Tombense-MG, às 15h30 no estádio Inaldão, em Barbalha.

Pelo regulamento da competição, o Icasa, mandante do joog único, precisa vencer para se classificar. Já o time mineiro, joga pelo empate por ser o visitante. De acordo com diagrama da competição divulgado pela CBF, quem avançar nesta terça-feira enfrenta na 2ª Fase o vencedor entre Moto Club (MA) ou Chapecoense (SC), e será visitante no duelo, também em jogo único.

Enquete

inter@

Como chega o Icasa

O Verdão tem na Copa do Brasil a oportunidade de arrecadar um bom montante - se passar de fase receberá R$ 750 mil - e chegar mais forte e reforçado para disputa da Série D do Brasileiro à partir de abril.

A questão financeira pesa bastante neste momento no Icasa, já que vive um momento turbulento fora das quatro linhas. O clube foi denunciado pelo Atlético Cearense por escalação irregular do jogador Leandro Mendes e pode ser rebaixado para a 2ª Divisão Estadual. O Verdão poderá perder 4 pontos e cair no lugar da Àguia.

O outra situação delicada do Icasa é o bloqueio de R$ 200 mil pela Justiça do Trabalho devido à dívidas trabalhistas. Ex-atletas do Verdão do Cariri, que estavam no elenco campeão da Fares Lopes - competição que assegurou o time nesta Copa do Brasil - entraram como a ação por não terem recebido os valores da premiação pelo título (R$ 100 mil).

Preparativos

O Icasa teve tempo para se preparar para o duelo com os mineiros. O time teve 12 dias de treinamentos, já que entrou em campo pela última vez no dia 19 de fevereiro quando empatou em 1 a 1 com o Iguatu pela última rodada da 1ª Fase do Campeonato Cearense.

Contra Tombense, o Verdão tenta quebrar um jejum de vitórias que já dura 6 jogos: são 5 empates e uma derrota, com a última vitória sendo diante do Crato, no dia 30 de janeiro.

A melhor participação do Verdão foi em 2009 quando foi até as Oitavas de Finais. Na última vez que jogou qa Copa o Brasil, em 2015, foi eliminado pelo Independente de Tucuruí-PA ainda na 1ª Fase.

Tombense

O Tombense é o 8º lugar, com 7 pontos em 8 jogos no Campeonato Mineiro, com duas vitórias, um empate e cinco derrotas, em um aproveitamento de apenas 29%. O desempenho ruim o fez demitir o técnico Rafael Guanaes e contratar o experiente Hemerson Maria (ex-Fortaleza), que estreará no comando do time diante do Verdão do Cariri.

O destaque do Tombense é o atacante Ciel, que tem longa trajetória no futebol cearense ao vestir as camisas de Caucaia, Guarany de Sobral, Icasa e Ceará.. Ele é o artilheiro do time no ano com 3 gols e está recuperado de lesão.

O O zagueiro Roger Carvalho (ex-Fortaleza), também está disponível para o jogo, recuperado de estiramento na coxa direita.

Ficha Técnica

Competição: Copa do Brasil - 1ª Fase - jogo único

Data e Horário: 1 de Março de 2022 - 15h30

Estádio: Inaldão, em Barbalha (CE)

Árbitro: Rafael Carlos Salgueiro Lima -AL

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira FIFA - AL e Maxwell Rocha Silva - AL

Prováveis escalações

Icasa

Tanaka, Neguete, Gabriel, Mateus Henrique, Leandro Mendes, Silvano, Tiago Corrêa, Jonathan, Felipe Lacerda, Aaron Ibilola e Gustavo. Técnico: Sidney Moraes

Tombense

Rafael Santos, David, Roger Carvalho, Jordan, Manoel, Rodrigo, Alison, Jean Lucas, Ciel, Daniel Amorim e Keké, Técnico: Hemerson Maria