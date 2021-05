Icasa vence Caucaia por 3 a 2 e mantém vivo o sonho da vaga à Série D de 2022

Na Vila Olímpica Elzir Cabral, o Icasa conquistou sua primeira vitória na 2ª fase do Campeonato Cearense ao vencer o Caucaia por 3 a 2. Bruno, Tião e Isau marcaram para o Verdão do Cariri, enquanto Everton e Túlio descontaram para a Raposa Metropolitana.

Com o resultado positivo, a equipe do Cariri mantém vivo o sonho de disputar a Série D de 2022. Com três pontos na tabela de classificação, o Icasa precisará vencer ou empatar contra o Fortaleza e torcer pelo tropeço do Crato, na última rodada, para assegurar a vaga na competição nacional.

Sem chances de garantir vaga no G4 ou na Série D do próximo ano, o Caucaia enfrenta o Crato, na segunda-feira (17), às 15h30, na partida de encerramento da 2ª fase do Campeonato Cearense 2021.

Crato x Pacajus

O outro duelo da tarde deste sábado (15) colocou frente a frente Crato x Pacajus, no Estádio Franzé Morais, em Itaitinga. Com gols de Victor e Edgleison, o índio do Vale do Caju venceu o Azulão do Cariri, por 2 a 0, e garantiu vaga na Série D de 2022, além de manter vivo o sonho de disputar as semifinais do Campeonato Cearense 2021.

Com nove pontos na tabela, o Pacajus está na 5ª colocação, atrás do Ceará, que abre o G4, que soma dez pontos. A equipe dirigida por Roberto Carlos enfrenta, na segunda-feira (17), às 15h30, o Ferroviário, no Estádio João Ronaldo.