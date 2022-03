Icasa empata com o Tombense e está eliminado da Copa do Brasil

O Icasa está eliminado da Copa do Brasil. O Verdão do Cariri empatou em 0 a 0 com o Tombense/MG, na tarde desta terça-feira (1), no estádio Inaldão, em Barbalha, mas cai na 1ª Fase pelo regulamento da competição.

Por ser o mandante do jogo único da 1ª Fase, o Verdão precisava vencer para avançar e o time mineiro jogava pelo empate.

E o regulamento foi determinante para as estratégias de jogo, com o Icasa pressionando bastante desde o início e o Tombense se defendendo.

O Icasa teve chances de abrir o placar já no primeiro tempo, mas desperdiçou. Na primeira, aos 7 minutos, Jonatan recebeu passe de Leandro Mendes e mandou pra fora.

Aos 35 minutos, Eron arriscou de fora da área, com a bola raspando a trave do goleiro Rafael.

Na última chance do Icasa, aos 45, Leandro Mendes tentou de fora da área e Rafael pegou no canto esquerdo.

O Tombense só chegou no último lance do 1ª tempo, aos 46, com Jean Lucas chutando para defesa de Tanaka.

Eliminação

O Verdão voltou para a etapa final precisando de gols para se classificar, mas teve dificuldade com as investidas do Tombense.

O time mineiro voltou melhor o 2º tempo e criou suas chances, com Daniel Amorim mandando por cima aos 10 minutos e Keke exigindo boa defesa de Tanaka aos 15.

Depois dos sustos, o Verdão equilibrou o jogo e perdeu uma chance incrível de sair na frente aos 20 minutos. Leleu cruzou da esquerda, mas Patrick perdeu o gol feito, mandando pra fora de cabeça.

A pressão do Verdão aumentou depois disso, já com as alterações ofensivas do técnico Sidney Moraes,

mas o time pecou demais na pontaria.

Pelo menos duas chances foram criadas até os 51 minutos, mas Filipinho e Patrick pararam no goleiro.

Ao fim da partida, mesmo eliminado, o Icasa foi aplaudido pela torcida, pela raça e luta. Agora é pensar na Série D do Brasileiro em abril.