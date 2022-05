Icasa ameaça não jogar mais na Arena Romeirão após altos custos do aluguel

O Icasa pode deixar de realizar os jogos na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte. Na disputa da Série D de 2022, a diretoria avalia os custos de operação do estádio e estima que o valor é alto para a situação financeira do clube, que ficou com o salário do elenco atrasado.

O Diário do Nordeste apurou que a gestão marcou reunião com a Federação Cearense de Futebol (FCF) na próxima sexta-feira (20). O objetivo é solicitar o reajuste no investimento junto ao Governo do Estado. Caso contrário, o mando de campo na praça esportiva se tornaria inviável.

Legenda: O Icasa realizou três partidas na Arena Romeirão pela Série D de 2022 Foto: divulgação / Icasa

“Passamos dois anos longe do Romeirão por conta da reforma. É a nossa casa, mas jogamos fora nesse período e não recebemos nenhum subsídio, a pandemia prejudicou. A torcida acompanha menos o clube fora, 10% do volume de casa, mas é uma possibilidade. Não podemos ter um jogo e ficar com 1/4 da renda, não pagamos o elenco assim”, explicou o presidente Francisco Leite Bezerra.

O Icasa é o vice-líder do Grupo 3 da Série D, com 10 pontos. No Romeirão, se mantém invicto no torneio nacional, com duas vitórias (Globo-RN e São Paulo Crystal-PB) e um empate (Sousa-PB).

Custos do Romeirão

Em contato com a reportagem, a diretoria do Icasa informou que o custo médio de um jogo no Romeirão é R$ 60 mil, enquanto a receita total é próxima de R$ 80 mil. Assim, o time faturou apenas 25% do montante total de uma partida do time na Série D. E esse valor é insuficiente para manter o plantel.

No borderô, o aluguel do campo custa R$ 11.345,23 por jogo. O clube também fornece uma taxa de 5% da receita para a federação local.

Borderôs do Icasa na Série D

15.05 - Icasa 2x2 Sousa-PB | Arena Romeirão

Receita: R$ 75.594,00.

Despesa: R$ 63.692,45.

Total: R$ 11.901,55.

08.05 - Icasa 2x2 São Paulo Crystal-PB | Arena Romeirão

Receita: R$ 87.271,00

Despesa: R$ 61.288,95

Total: R$ 25.982,05

17.04 - Icasa 1x0 Globo-RN | Arena Romeirão

Receita: R$ 93.111,00.

Despesa: R$ 61.346,24.

Total: R$ 31.764,76.