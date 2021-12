Icasa acerta retorno do técnico Sidney Moraes para 2022

Seguindo o planejamento para 2022, o Icasa acertou o retorno do técnico Sidney Moraes, que será o comandante do Verdão do Cariri na próxima temporada. O anúncio oficial ocorreu através das redes sociais do clube.

O treinador terá contrato de um ano e é aguardado para desembarcar em Juazeiro do Norte até o fim desta semana.

Recentemente, a torcida do Icasa invadiu as redes sociais do treinador pedindo o retorno dele ao clube.

Sidney Moraes foi o técnico do Icasa na histórica campanha da Série B do Campeonato Brasileiro em 2013, quando o time cearense terminou na 5º colocação e quase conquistou o inédito acesso para a Primeira Divisão.

Em 2022, o objetivo será de resgatar o protagonismo do time do Cariri, que já está colhendo frutos recentes, já que foi campeão da Taça Fares Lopes, garantindo vaga na Copa do Brasil, se manteve na Primeira Divisão do Campeonato Cearense e, de quebra, terá vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, já que o Atlético-CE subiu para a Série C.

