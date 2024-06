Holanda x Áustria na Eurocopa: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Holanda e Áustria entram em campo nesta terça-feira (25), às 13h (de Brasília), no Olympiastadion, em Berlim, para disputar a 3ª rodada da fase de grupos da Eurocopa 2024. As duas seleções estão no Grupo D, ao lado de França e Polônia.

A seleção holandesa chega para a última rodada da fase de grupos na primeira colocação do grupo D, com 4 pontos conquistados. Já a seleção austríaca está na 3ª colocação, com 3 pontos conquistados.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela Cazé TV.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Holanda

Titulares: Bart Verbruggen, Stefan De Vrij, Van Dijk, Denzel Dumfries, Nathan Aké, Jerdy Schouten, Tijjani Reijnders, Jeremie Frimpong, Xavi Simons, Cody Gakpo e Memphis Depay.

Bart Verbruggen, Stefan De Vrij, Van Dijk, Denzel Dumfries, Nathan Aké, Jerdy Schouten, Tijjani Reijnders, Jeremie Frimpong, Xavi Simons, Cody Gakpo e Memphis Depay. Técnico: Ronald Koeman.

Áustria

Titulares: Patrick Pentz, Philipp Lienhart, Kevin Danso, Phillipp Mwene, Stefan Posch, Florian Grillitsch, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer, Christoph Baumgartner e Marko Arnautovic.

Patrick Pentz, Philipp Lienhart, Kevin Danso, Phillipp Mwene, Stefan Posch, Florian Grillitsch, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer, Christoph Baumgartner e Marko Arnautovic. Técnico: Ralf Rangnick.

Holanda x Áustria | FICHA TÉCNICA

Competição: 3ª rodada da Eurocopa

Local: Olympiastadion, em Berlim (Alemanha)

Data e Horário: terça-feira (25), às 13h (de Brasília)