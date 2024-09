Holanda x Alemanha: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Holanda e Alemanha se enfrentam nesta terça-feira (10) pela segunda rodada do Grupo 3 da Liga das Nações, e a bola rola às 15h45 (de Brasília), no gramado da Johan Cruijff Arena, em Amsterdã. As equipes se enfrentaram em disputa pela UEFA Nations League, após vencerem em suas estreias.

ONDE ASSISTIR

A partida não terá transmissão do SporTV 2.

PALPITE

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Provável escalação da Holanda: TerVerbruggen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Ake; Schouten, Gravenberch, Reijnders; Simons, Gakpo; Zirkzee. Técnico: Ronald Koeman.

Provável escalação da Alemanha: Ter Stegen; Kimmich, Schlotterbeck, Tah, Mittelstadt; Andrich, Pavlovic; Musiala, Havertz, Wirtz; Fullkrug. Técnico: Julian Nagelsmann.

FICHA TÉCNICA | Holanda x Alemanha

Competição: 2ª rodada do grupo 3 da Liga das Nações.

Data: 10 de setembro, terça-feira.

Local: Johan Cruijff Arena, em Amsterdã.

Horário: 15h45 (de Brasília).