Hexacampeã mundial de jiu-jitsu se mantém com venda de conteúdo adulto na internet

Famosa no mundo das lutas, Talita Alencar, hexacampeã de jiu-jitsu, causou polêmica ao dizer que não está conseguindo viver apenas do dinheiro arrecadado com as competições e por isso, precisou explorar sua sexualidade para pagar as contas. A atleta abriu uma conta no FanTime, site semelhante ao OnlyFans, que se tornou sua principal renda.

“Eu pago as minhas contas com o conteúdo adulto. Se eu tivesse só vivendo do jiu-jitsu como cinco anos atrás, eu fazia por volta de dez mil dólares (cerca de 51,6 mil reais na cotação desta sexta (21)) em cada viagem, com as lutas e seminários. Se eu for comparar isso com uma semana de trabalho no FanTime, eu ganho muito mais [na plataforma] que no jiu-jitsu", contou ela ao Splash.

Ainda segundo a publicação, a atleta não abandonou a carreira esportiva, mas se direcionou para treinos de MMA.

"Eu disse: por que não? Posso fazer dinheiro, posso explorar meu lado de modelo. Sem falar que a maioria das atletas já estava fazendo. Eu as usei como exemplo para mim. O meu ponto essencial para ser modelo foi pensando em ir para a TV"