Hamilton se emociona em adeus da Mercedes: 'Para os livros de história'

A parceria entre o britânico e a Mercedes foi uma das mais bem-sucedidas entre uma equipe e um piloto na história da Fórmula 1, e terminou com uma ultrapassagem na última volta sobre o companheiro de equipe, George Russell, o que lhe rendeu o quarto lugar na prova. Após a chegada, Hamilton fez giros com seu carro para a multidão e acenou ao público sob cânticos de "Lewis". Ele então se agachou ao lado do Mercedes e deu um tapinha no carro.A mudança de Hamilton para a Ferrari fará com que o piloto britânico, que fará 40 anos no mês que vem, continue buscando um oitavo título mundial. Isso é algo que lhe foi negado em 2021 em Abu Dabi, quando Max Verstappen o ultrapassou na última volta, após uma relargada com o safety car.Já se passaram quase dez meses e uma temporada inteira desde que a decisão de Hamilton foi anunciada, em fevereiro passado, e ele admitiu que sua saída iminente foi uma tensão em seus relacionamentos dentro da equipe. O heptacampeão começou sua 246ª e última corrida com a Mercedes da 16ª posição no grid após um infortúnio na qualificação que rendeu um pedido de desculpas de Wolff.