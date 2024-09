Hamilton diz que punição é 'um pouco piada' após Verstappen falar palavrão

Lewis Hamilton defendeu seu ex-rival Max Verstappen neste sábado, após o treino classificatório do GP de Cingapura de Fórmula 1. O piloto britânico criticou a punição aplicada ao holandês da Red Bull por ter falado palavrão numa entrevista coletiva oficial da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), na quinta-feira.

"Acho que isso (punição) é um pouco piada, para ser honesto. A F-1 é o pináculo do automobilismo, erros acontecem", declarou o piloto da Mercedes. O linguajar de Verstappen, considerado inadequado pelos comissários da FIA, renderam uma punição: "realizar algum trabalho de interesse público". "Eu, com certeza, não faria esse trabalho, espero que Max não faça", disse Hamilton.

Na quinta, o piloto da Red Bull falou um palavrão ao ser questionado sobre o seu desempenho no domingo passado, no GP do Azerbaijão, em comparação ao mexicano Sergio Pérez, seu companheiro de equipe. Pérez só não foi ao pódio porque bateu na última volta - antes da batida, Verstappen estava em 7º lugar.

"Eu não sei o motivo (da performance ruim), cara. Acho que era um acerto diferente no meu carro. Desde o momento em que fui para o treino classificatório, eu sabia que o carro estava fo****", declarou o tricampeão mundial e líder do campeonato na coletiva oficial da FIA, que costuma abrir os GPs.

A declaração aconteceu em meio à discussão sobre os palavrões que os pilotos costumam usar em suas comunicações com suas equipes, via rádio. E que costumam ser transmitidas durante as corridas. O assunto entrou em discussão quando o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, afirmou que queria restringir os palavrões nas transmissões da F-1.

COLETIVA NO PADDOCK

Verstappen reagiu à punição neste sábado ao conceder rápidas respostas às perguntas dos jornalistas na coletiva pós-treino. Ao fim da entrevista, ele chamou os jornalistas para responder outros questionamentos no próprio paddock, fora da área reservada pela FIA para as tradicionais coletivas da F-1.

"Eu acho, claro, ridículo o que aconteceu. Então por que eu deveria dar respostas completas? Porque eu poderia... é muito fácil, aparentemente você recebe uma multa, ou recebe algum tipo de penalidade. Eu prefiro, então, não falar muito, poupar minha voz. E nós podemos fazer as entrevistas também em outro lugar, se você precisar de algumas respostas", disse Verstappen aos jornalistas.

O holandês disse que os comissários da FIA estão usando esta punição como exemplo para os demais pilotos. "Eles querem abrir o precedente, e as pessoas receberam advertências ou uma pequena multa. Agora, comigo, eles queriam dar um exemplo ainda maior, eu acho. O que para mim é um pouco estranho, claro. Porque eu não xinguei ninguém em particular, eu só disse uma coisa sobre meu carro. Mas está no código, então eles têm que seguir o livro de regras."