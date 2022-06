Guto Ferreira é demitido do Bahia após 3ª derrota seguida em casa

Após sofrer sua terceira derrota seguida dentro da Arena Fonte Nova, o técnico Guto Ferreira foi demitido donos primeiros minutos deste domingo. Seis horas antes, o Bahia perdeu para o Novorizontino, por 1 a 0, com gol de Diego Torres pela Série B do Campeonato Brasileiro."O Esporte Clube Bahia comunica que Guto Ferreira não é mais técnico do clube. Esta foi a terceira passagem de Guto Ferreira no comando do tricolor. Ele, desde novembro de 2021, comandou o time em 47 partidas oficiais. Foram 20 triunfos, 10 empates e 17 derrotas. Junto com ele, deixam o time os auxiliares Alexandre Faganello e André Luis, além do preparador físico Valdir Jr", informou o clube em comunicado no site oficial.