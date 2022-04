Após ser internado com dores no peito, Guto Ferreira é liberado e comanda treino no Bahia

Guto Ferreira, técnico do Bahia e ex-Ceará, foi internado com fortes dores no peito e sinais de ansiedade. Nas primeiras horas desta quarta-feira (13), por volta das três da manhã, ele deu entrada em um hospital de Salvador. A suspeita era de infarto, mas nenhum problema foi detectado e ele já comandou treino da equipe.

Aos 56 anos, o treinador fez vários exames e foi liberado. Ele já treinou a equipe, que vai enfrentar o Náutico pela Série B do Brasileirão. Nas redes sociais, o Esquadrão divulgou um vídeo do técnico.

"Tô dando treino aqui. Vocês estão me vendo no campo. Tá tudo bem, tudo legal. Vamo pra cima! Jogo sexta-feira. Tamo junto", disse no vídeo abaixo.

Durante a segunda passagem pelo Bahia, em 2018, Guto Ferreira foi levado ao hospital após uma arritmia cardíaca. O treinador logo se recuperou e comandou a equipe em treino no mesmo dia.

