Guto Ferreira é oficializado pelo Bahia como novo técnico

O ex-técnico do Ceará, Guto Ferreira, foi anunciado oficialmente como novo treinador do Bahia, após a demissão do argentino Diego Dabove. A informação já foi divulgada nas redes oficiais do clube.

No comunicado, o Bahia destacou que Guto "está de volta ao Esquadrão", depois de ter comandado conquistas da Copa do Nordeste em 2017, do Campeonato Baiano em 2018 e do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro em 2016.

Leia nota completa:

De volta

Guto Ferreira é o novo técnico tricolor

Comandante tricolor nas conquistas da Copa do Nordeste em 2017, do Campeonato Baiano em 2018 e do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro em 2016, Guto Ferreira está de volta ao Esquadrão.

Ao todo, somando as duas passagens do treinador pelo Bahia, o aproveitamento chega a 62% dos pontos disputados. Em 89 jogos foram 48 triunfos, 21 empates e 20 derrotas.

Após sua saída em junho de 2018, subiu de divisão com o Sport em 2019 e tanto ganhou o Nordestão quanto conduziu a melhor campanha do Ceará no Brasileirão de pontos corridos, em 2020.

Paulista de Piracicaba, Augusto Sérgio Ferreira, 56 anos, também dirigiu equipes como Internacional, Chapecoense, Ponte Preta, Figueirense e Portuguesa.

Ao lado de Guto, que assinou contrato até o fim desta temporada, outros três profissionais retornam a Salvador: os auxiliares Alexandre Faganello e André Luis e o preparador físico Juninho.

O quarteto já encontrará o elenco em Curitiba e estará no jogo de sábado (9), contra o Athletico-PR.

