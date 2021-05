Guto avalia vantagem do Ceará na Copa do Nordeste e elogia Buiú: "merece ter feito a partida”

O Ceará largou na frente em busca do título da Copa do Nordeste ao vencer o Bahia por 1 a 0, fora de casa, no primeiro jogo da decisão. Com a volta no próximo sábado (8), na Arena Castelão, o técnico Guto Ferreira ressaltou o nível do adversário e a necessidade de nova atuação positiva.

"A competência é dos jogadores que estiveram em campo, entrega deles, que conseguiram fazer a gente conquistar essa vantagem, mas não adianta nada. Temos que trabalhar muito contra uma equipe que nos trouxe muita dificuldade e a gente tem que fazer outro jogo de alto nível competitivo dentro de casa para que a gente possa comemorar mais um título”, analisou.

Em campo, a grande novidade na escalação foi o lateral direito Buiú. Formado na base alvinegra, o atleta de 25 anos foi titular e teve destaque defensivo. Guto parabenizou a atuação e revelou que todo o grupo elogiou o desempenho do jogador.

"Ele entrou no jogo, isso que é importante para um jogador jovem que ascendeu do título dos Aspirantes, de não se intimidar. O trunfo do Buiú é essa personalidade, um cara muito trabalhador, humilde, consciente do que ele quer. Estou muito feliz com o desempenho porque ele merece ter feito a partida que fez, todos foram unânimes em parabenizar a grande partida, praticamente impecável defensivamente”, explicou.

Com calendário apertado, o Ceará se concentra agora na Copa Sul-Americana. A equipe segue preparação em solo baiano e embarca para La Paz, onde encara o Bolívar, às 19h15, na quarta (5).

Confira entrevista do técnico Guto Ferreira: