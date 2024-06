Guia da Eurocopa 2024: veja grupos, análise das seleções e onde assistir

Nesta sexta-feira (14), começa a Eurocopa, a maior competição de seleções do futebol europeu. A edição de 2024 será na Alemanha, maior campeã com 3 títulos (ao lado da Espanha), e contará com todas as grandes seleções do continente em busca da taça.

Além do país anfitrião, outras camisas pesadas estão na disputa, como França, Inglaterra, Itália (atual campeã), Espanha, Holanda e Portugal.

Serão 24 seleções, divididas em 6 grupos, com as duas primeiras colocadas avançando diretamente, e os 4 melhores 3º colocados.

Veja grupos, estreias e análise das seleções do Guia da Eurocopa.



Onde Assistir

A Euro 2024 terá transmissão da TV Globo, Globoplay e a Cazé TV.



GRUPO A:

Legenda: Seleções que formam o Grupo A da Euro Foto: Divulgação / UEFA

Anfitriã, Alemanha é a grande favorita

A Alemanha, tricampeã da Eurocopa e anfitriã na edição de 2024, é a grande favorita no Grupo A do torneio, que começa no dia 14 de junho, com o jogo de abertura contra a Escócia.

Depois de um ano de 2023 para esquecer, com a demissão do técnico Hansi Flick durante a data Fifa de setembro, a Alemanha recuperou prestígio nos últimos meses com Julian Nagelsmann no comando da equipe.

Legenda: A Alemanha de Kroos é uma das favoritas ao título Foto: DFB/ Philipp Reinhard

A principal decisão do treinador foi promover a volta de Toni Kroos, aposentado da seleção desde 2021, que decidiu retornar para a disputa da Euro em casa.

O torneio continental será "a última dança" de Kroos como jogador, já que o meia anunciou que irá encerrar a carreira após a participação da Alemanha.

Escócia: lesões e apoio da torcida

A Escócia tem mais jogadores lesionados do que gols marcados antes da Eurocopa, mas o capitão Andy Robertson e a equipe do técnicoSteve Clark sentirão o apoio dos 200 mil torcedores que são esperados na Alemanha para ser a surpresa da competição.

Nas Eliminatórias, foi a segunda colocada do grupo atrás da Espanha, que derrotou por 2 a 0 em casa, uma vitória para mostrar que pode enfrentar qualquer adversário.

Mas o otimismo diminuiu desde então, dado o grande número de desfalques por lesão e os maus resultados. Foram derrotas consecutivas para Inglaterra, Espanha, França, Holanda e Irlanda do Norte. No último amistoso, uma vitória com dificuldades sobre Gibraltar por 2 a 0.

Hungria: Szoboszlai no comando

Dirigida pelo italiano Marco Rossi, a Hungria chega à Eurocopa depois de terminar na primeira posição de seu grupo nas Eliminatórias, à frente da Sérvia.

Seleção história do futebol europeu que decaiu nas últimas décadas, a Hungria volta a ter nomes de destaque no continente, como o capitão Dominik Szoboszlai, contratado pelo Liverpool nesta temporada. Outros jogadores importantes são o goleiro Péter Gúlacsi e o zagueiro Willi Orban.

Com a provável liderança da Alemanha no Grupo A, a Hungria deve brigar pela segunda vaga com Escócia e Suíça. As oitavas de final também terão os quatro melhores terceiros colocados entre as seis chaves.

Suíça, sempre regular

Presente nas fases finais das grandes competições nos últimos anos, a Suíça foi às quartas de final da última Eurocopa, passando pela então campeã mundial França nas oitavas. O time suíço será novamente liderado pelo capitão Granit Xhaka, de 31 anos, que chega depois de comandar o Bayer Leverkusen na surpreendente temporada que terminou com os títulos da Copa da Alemanha e da Bundesliga.

Além dele, outros nomes de destaque da Suíça são o experiente goleiro Yann Sommer (35 anos), da Inter de Milão, e o zagueiro Manuel Akanji (28), do Manchester City.

1ª rodada

Alemanha x Escócia

14/06 - 16h - Arena de Munique



Hungria x Suíça

15/06 - 10h - Colônia

GRUPO B

Legenda: Seleções que formam o Grupo B da Euro Foto: Divulgação / UEFA

Espanha: Juventude no poder

A costumado a trabalhar com as categorias de base, o técnico Luis de la Fuente aposta na juventude de jogadores como Yamine Lamal (16 anos), Nico Williams (21) e Pedri (21) são titulares do treinador, que também pode dar um papel de protagonista a outros mais 'novatos' como Pau Cubarsí(17) e Fermín López (21).

Doze anos depois do título continental que marcou o ápice da geração de ouro (Casillas, Xavi, Iniesta, Xabi Alonso, Villa, Piqué,etc.), 'La Roja' continua com o processo de construção de uma equipe que voltar a levá-la de volta àelite. Foram pouco mais de dez anos de decepções. A Espanha não conseguir ir além das oitavas de final nas últimas três Copas do Mundo e na Eurocopa de 2016.

Legenda: A Espanha tem um grupo jovem e talentoso para a Eurocopa Foto: @SEFutbol / Divulgação

Essa juventude,e a inexperiência que resulta dela, é no entanto o calcanhar de Aquiles desta Espanha, onde jogadores como Rodri, Carvajal, Laporte e Morata têm o papel de fornecer o que falta aos mais jovens.

O calendário tampouco beneficia a 'Roja', já que vai estrear contra a Croácia (vice-campeã na Copa de 2018 e 3ª colocada na de 2022) e depois terá pela frente a Itália (atual campeã europeia), com a necessidade de somar pontos caso não queira chegar com a corda no pescoço à última partida,contra a Albânia..

Itália: sensação de 'déjà vu'

O trauma de ficar de fora da Copa do Mundo de 2018 foi parcialmente curado como título europeu em 2021, o que faz com que a situação atual da Itália tenha umar de'déjà vu'. Ausente também do Mundial do Catar-2022, a 'Azzurra' vai lutar para se tornar o segundo país a manter a taça, depois da Espanha em 2008 e 2012.

Legenda: A Itália é a atual campeã européia Foto: @Azzurri / Divulgação

O grupo atual, dirigido pelo técnico Luciano Spalletti, não inclui nomes de peso do vestiário 'azzurro' de 2021, como Marco Verratti e Ciro Inmobile, mas o goleiro Donnarumma, destaque do título há três anos, segue na equipe.

Por outro lado, os italianos têm a seu favor o calendário. Vão estrear contra a Albânia, teoricamente a seleção mais fraca do grupo, e em caso de vitória ficarão praticamente com um pé nas oitavas de final, já que se classificam, além dos dois primeiros de cada chave, os quatro melhores terceiros colocados (de seis grupos).

Croácia: Modric como 'maestro'

Apesar de seus 38 anos, Luka Modric ainda é o maestro de uma orquestra croata que parece sempre estar afinada quando chegam os torneios importantes. O veterano craque conquistou no dia 1º de junho sua sexta Liga dos Campeões pelo Real Madrid, mas ainda luta pelo seu primeiro título com a camisa da seleção de seu país, apesar da regularidade da 'Quadriculada', finalista na Copa da Rússia-2018 e semifinalista no Mundial do Catar 2022, assim como vice-campeã da Liga das Nações em 2023, perdendo a finaljustamente paraa Espanha.

Livakovic, Gvardiol, Kovacic, Brozovice Perisic, entre outros, continuam como fiéis escudeiros de Modric numa equipe que, se sente falta de alguma coisa, é de um grande artilheiro.

Albânia: seleção de Sylvinho quer surpreender

Pela história e tradição, a Albânia pode ser considerada uma potencial 'zebra' do grupo B, mas já mostrou nas Eliminatórias para a Euro-2024 que melhorou muito, sofrendo uma única derrota e vencendo o seu grupo. Terminou à frente da República Tcheca e mandou a Polônia de Lewandowski para a repescagem.

No comando da seleção balcânica está o ex-jogador brasileiro Sylvinho, que assumiu o cargo em novembro de 2023 com a missão de colocar a Albânia no mapa do futebol europeu.

Sylvinho conta com jogadores de destaque, como o meio-campista Kristjan Asllani da Inter de Milão, o zagueiro Berat Djimsiti (que em maio conquistou a Liga Europa pela Atalanta) e o atacante Armand Broja (emprestado pelo Chelsea ao Fulham).

1ª Rodada

Espanha x Croácia

15/06 - 13h - Olímpico de Berlim

Itália x Albânia

15/06 - 16h - Dortmund



GRUPO C

Legenda: Equipes do Grupo C da Euro Foto: Divulgação / UEFA

Inglaterra: Geração dourada busca fim do jejum

A Inglaterra, finalista em 2021,chega à Eurocopa-2024 novamente como uma das favoritas à conquista do título, mas terá de confirmar esse sentimento em campo,começando por superar um grupo C que conta também com Dinamarca, Eslovênia e Sérvia.

Legenda: A Inglaterra tem uma forte geração na busca pelo título Foto: @England / Divulgação

A explosão de Bellingham, o ano incrível de Harry Kane em Munique e a maturidade de jogadores como Phil Foden e Declan Rice fazem do elenco dos 'Three Lions' um dos mais completos e com maior poder de fogo no ataque.

Será 2024 finalmente o ano em que acontecerá o tão esperado título internacional, o primeiro desde a Copa do Mundo de 1966? Desde a chegada de Gareth Southgate ao comando do time, a Inglaterra deu um passo à frente nas competições internacionais, mas sem atingir o objetivo final.

Dinamarca: a 'Dinamite Vermelha'

Os jogadores comandados pelo técnico Kasper Hjulmand chegam à Alemanha liderados no ataque por Rasmus Hojlund, que acaba de completar a sua primeira temporada no Manchester United, ao lado do veterano Christian Eriksen, um dos rostos mais identificáveis da Dinamarca.

O jovem Hojlund, de 21 anos, teve um início de temporada difícil em Old Trafford, mas a partir de fevereiro finalmente encontrou a sua melhor versão e terminou a temporada no clube com16 gols nos 43 jogos que disputou com o 'Red Devil'.

A Dinamarca, campeã europeia em1992, precisará prolongar o grande momento de Hojlund, que com a 'Red Dynamite' marcou 7 gols nas Eliminatórias.



Eslovênia: A 'muralha' Oblak e o 'matador' Sesko

De volta a uma fase final da Eurocopa após 24 anos de espera, a Eslovênia aparece como a seleção mais fraca do grupo, mas tem dois nomes nos quais deposita suas esperanças de surpreender.

Jan Oblak, um dos goleiros mais sólidos da Europa pelo Atlético de Madrid, também é capitão da sua seleção. No banco, Matjaz Kek,em sua segunda passagem como técnico, também conta com um atacante de comprovada qualidade na Bundesliga: Benjamin Sesko, autor de 14 gols no campeonato alemão pelo RBLeipzig nesta temporada, que também marcou 5 gols nas Eliminatórias paraa Euro-2024.

O goleiro e o atacante são os dois maiores trunfos da Eslovênia para sonhar com uma primeira classificação histórica para as oitavas definal.



Sérvia aposta no imparável Mitrovic

Assim como acontece com a Eslovênia, a Sérvia também regressa à fase final da Eurocopa após uma ausência de 24 anos. O incansável Alenksandar Mitrovic, de 29 anos, voltou a brilhar nas Eliminatórias, marcando 5 gols.

O atual jogador do saudita AlHilal, maior artilheiro da história de sua seleção com 57 gols em 90 jogos, tem a passagemde bastão entre gerações garantida graças a dois atacantes de alto nível: Dusan Vlahovic (Juventus) e DusanTadic (Milan).

O calendário não dará trégua aos jogadores comandados pelo técnico Dragan Stojkovic. Eles vão iniciar sua participação no torneio contra a favorita Inglaterra e fecharão a fase de grupos contra a Dinamarca, o que torna quase obrigatória uma vitória sobre a Eslovênia.

1ª Rodada Eslovênia x Dinamarca 16/06 - 13h - Arena Stuttgart Sérvia x Inglaterra 16/06 - 16h - Arena Schalke

GRUPO D

Legenda: Equipes que formam o Grupo D da Euro Foto: Divulgação / UEFA

França: Com o peso do favoritismo

A França, atual vice-campeã mundial, chega à Eurocopa com o peso do favoritismo e com incerteza sobre o rendimento de sua principal estrela, o atacante Mbappé, em um Grupo D que pode ser uma armadilha com Polônia, Holanda e Áustria.

A bicampeã europeia e bicampeã mundial chega ao torneio continental com sede de vitória, depois de perder a final em casa na edição de 2016 para Portugal e cair nas oitavas de final cinco anos depois diante da Suíça, além da frustrante derrota para a Argentina na final da Copa do Mundo de 2022.

Legenda: Mbappé é um dos astros da Eurocopa Foto: @equipedefrance / Divulgação

Apesar de não ter caído em umgrupo dos mais fáceis, o formato da competição (com os dois melhores de cada chave e os quatro melhores terceiros colocados) parece propício para que o time francês passe sem sustos da primeira fase. Mas os planos do técnico Didier Deschamps vão mais longe, e para isso é essencial contar com a melhor versão de Mappé.

Porém, o atacante não viveu sua melhor temporada como Paris Saint-Germain, e sua recente contratação pelo Real Madrid pode distrair o capitão da equipe, já que todos os olhar es estarão voltados para ele.

Holanda: Tabu na fase de grupos...

Sempre competitiva e temível, a Holanda chega à Euro depois de ter caído nas quartas de final o Mundial de 2022, já sem Louis Van Gaal e com Roland Koeman no comando, em sua segunda passagem pela'Oranje'.

No papel, é a segunda equipe mais forte do grupo, com jogadores de primeira linha como o zagueiro Virgil vanDijk, o lateral Jeremie Frimpong e os meio-campistas Frenkie de Jong e Xavi Simons, que querem suceder Marco van Basten, Ruud Gullit e Frank Rijkaard, destaque daseleção holandesa campeã europeia em 1988.

Mas a 'Laranja Mecânica' não vence um jogo eliminatório após a fase de grupos da Euro desde 2004. Uma boa estreia contra a Polônia será crucial para a sequência daequipe na competição.

Polônia: Lewandowski volta à Alemanha

A Polônia chega ao torneio continental pisando em ovos. Terceira colocada de seu grupo nas Eliminatórias atrás de Albânia e República Tcheca, bateu a Estônia na repescagem antes de selar a classificação derrotando País de Gales nos pênaltis.

Nesse ínterim, a equipe passou por uma mudança de treinador, com a saída do português Fernando Santos e a chegada do pouco conhecido Michal Probierz, da seleção Sub-21.

Mas a Polônia conta com um ás na manga, o atacante Robert Lewandowski, que apesar dos seus 35 anos continua sendo uma ameaça para as defesas adversárias. Além disso, o jogador do Barcelona volta ao país onde se firmou como artilheiro, no Borussia Dortmund e no Bayern de Munique.

Áustria: Sem Alaba, mas com Rangnick

Apesar de não contar com estrelas no elenco e com seu principal jogador, David Alaba, fora por lesão, a Áustria tema vantagem de jogar praticamente em casa, na vizinha Alemanha.

Começando pelo técnico, o alemão Ralf Rangnick, que construiu uma base e conseguiu resultados que valorizam seu trabalho à frente da equipe.

A seleção austríaca terminou atrás da Bélgica nas Eliminatórias e recentemente conseguiu vitórias convincentes sobre Alemanha (2 a 0) e Turquia (6 a 1). Tudo isso fez com que o Bayern de Munique tentasse a contratação de Rangnick para a próxima temporada, antes de confirmar a chegada de Vincent Kompany.

Além do treinador alemão, a Áustria tem14 dos 29 jogadores convocados na lista oficial que atuam em clubes da Bundesliga.

1ª Rodada Polônia x Holanda 16/06 - 10h - Volkspark Áustria x França

17/06 - 16h - Arena Düsseldorf

GRUPO E

Legenda: Equipes do Grupo E da Euro Foto: Divulgação / UEFA

Bélgica: Mesmo em transição, a favorita do grupo

Apesar de estar em fase de transição,com os últimos momentos de sua geração de ouro, a Bélgica chega como grande favorita no Grupo E. Já sem Hazard, Vermaelen, Kompany, Fellaini e Mertens,aposentados depois deterem sido pilares do histórico terceiro lugar na Copa do Mundo de 2018, os 'Diabos Vermelhos' continuam tendo como destaque remanescentes daquela geração, especialmente Kevin de Bruyne e Romelu Lukaku.

Legenda: A Bélgica tem potencial para surpreender os favoritos na Euro Foto: DIvulgação / @BelRedDevils

O goleiro Courtois, do Real Madrid, ficou afastado durante quase toda a temporada devido a uma grave lesão no joelho, mas apesar de ter retornado na reta final e participado na final da Liga dos Campeões, o técnico Domenico Tedesco optou por não convocá-lo para a Euro.

De Bruyne, que completou 100 jogos pela seleção belga na última quarta-feira, no amistoso contra Montenegro,é junto com Lukaku e outros que estiveram no Mundial de 2018 (Witsel, Vertonghen, Carrasco) um dos encarregados de proteger e guiar os jovens talentos queestão surgindo, como Veermeren (19 anos), Doku (22) e Openda(24).

Ucrânia nas mãos Lunin



A Ucrânia vai participar pela quarta vez consecutiva da Euro, mas ao contrário das três primeiras, chegará em um contexto muito peculiar, com o país lutando contra a invasão russa, que começou em fevereiro de 2022.

Para dar uma alegria a seus cidadãos neste momento difícil, a seleção não conta apenas com o goleiro Lunin, do Real Madrid, mas também com jogadores que atuam nas

melhores ligas europeias, como o capitão Zinchenko (Arsenal), Mudryk (Chelsea), Malinovski(Genoa) e Tsyngankov e Dovbyk, pilares do histórico terceiro lugar do Girona no Campeonato Espanhol.

Romênia aposta em nomes históricos

Depois de oito anosausente do torneio continental, a Romênia aposta em nomes históricos para o futebol do país. O técnico Edward Iorganescu, de 45 anos, é filho de AnghelIordanescu, que comandou a seleção romena no que talvez seja o maior feito de sua

história: chegar às quartas de final da Copa do Mundo, em 1994, com vitória sobre a Argentina.

O outro é Ianis Hagi, que aos 25 anos não parece que terá o mesmo sucesso de seu lendário pai, Gheorghe, mas que será o camisa 10 da Romênia, a mesma que usava o melhor jogador da história do país.

Outro motivo para o otimismo romeno é a campanha invicta nas Eliminatórias da Euro, mas diferentemente do time que brilhou nos anos 1990, a atual Romênia não tem grandes estrelas e apenas quatro ou cinco de seus jogadores atuam nas grandes ligas, como próprio Hagi, que na última temporada defendeu o Alavés, da Espanha.

Terceira participação da Eslováquia

A Eslováquia, equipe como pior ranking da Fifa entre as integrantes do Grupo E (48ª), fará sua terceira participação consecutiva na Eurocopa, na qual nunca passou das oitavas de final(2016).

O time não conta com um grande goleador, já que Marek Hamsik, seu principal nome nos campeonatos anteriores, faz parte da comissão técnica do italiano Francesco Calzona.

Por isso, boa parte das esperanças eslovacas recaem na força defensiva da equipe,apesar da temporada apagada do zagueiro Milan Skrinar no Paris Saint-Germain.

1ª Rodada

Romênia x Ucrânia

17/06 - 10h - Arena de Munique

Bélgica x Eslováquia

17/06 - 13h - Arena Frankfurt

GRUPO F

Legenda: Equipes que formam o Grupo F da Euro Foto: Divulgação / UEFA

Portugal chegar para brigar pelo título

Após a decepcionante campanha portuguesa na Copa do Mundo de 2022 (eliminação nas quartas definal para o Marrocos), a transferência de Cristiano Ronaldo para o futebol saudita parecia o fim do astro no futebol de elite, mas a chegada do técnico espanhol Roberto Martínez deu novo ânimo a CR7, que desde então ampliou seus recordes com 206 jogos e 128 gols marcados pela seleção.

Aos 39 anos, Cristiano Ronaldo vai disputar seu 11º grande torneio por Portugal, tendo o título europeu de 2016 como maior glória.

Legenda: Portugal é uma das favoritas ao título da Euro com uma grande geração de jogadores Foto: @selecaoportugal / Divulgação

Para repetir o feito, o astro pode contar com um grupo cheio de talento, que chega à Euro em plena maturidade,como é o caso de Bernardo Silva e Rúben Dias, pilares do Manchester City de Pep Guardiola nos últimos anos.

Outros nomescomo o goleiro Rui Patrício, Vitinha, João Cancelo, Bruno Fernandes e Gonçalo Ramos acumulam talento e experiência suficientes para fazer de Portugal um dos grandes favoritosa o título continental.

Schick, o torpedo tcheco

Aos 28 anos, o atacante Patrick Schick vive seu melhor momento e é a esperança da República Tcheca para ir longe na Eurocopa. Schick foi uma peça fundamental na histórica temporada do Bayer Leverkusen, comos títulos do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha, e pode se tornar o maior artilheiro da seleção tcheca na Euro, marca que divide como ex-atacante Milan Baros (cinco gols cada um).

Mas para a República Tcheca será complicado igualar a campanha de quartas de final da última edição do torneio, dado o equilíbrio da chave e a falta de grandes referências, com a maioria do elenco atuando no campeonato nacional. Além de Schick, se destacam o capitão Tomas Soucek (West Ham), Antonin Barak (Fiorentina) e Vaclav Cerny (Wolfsburg).

Turquia aposta na juventude



Apesar de ter apenas 19 anos, Arda Güler carrega a responsabilidade de ser a estrela da Turquia na Eurocopa. O jovem meia do Real Madrid aproveitou seus poucos minutos em campo com o time merengue nesta temporada para mostrar suas credenciais com talento e gols, uma fórmula que poderá repetir agora com sua seleção.

Dos 26 convocados pelo técnico italiano Vincenzo Montella para a Euro, 11 têm 25 anos ou menos, entre eles Kenan Yidiz(19 anos), da Juventus.

Para mesclar juventudecomexperiência, foramchamados o meia HakanÇalhanoglu (30 anos), daInter de Milão,e o artilheiro do Lille Yusuf Yazidi (27 anos),entre outros.

'Kvara' lidera a estreante Geórgia

Estreante na Euro depois de se classificar no sufoco da repescagem, a Geórgia quer deixar sua marca na primeira participação no torneio continental.

Um exército de soldados estará a serviço das grandes estrelas da equipe. O atacante do Napoli Khvicha Kvaratskhelia terá a missão de infernizar as defesas adversárias com sua capacidade de drible e finalização, enquanto o goleiro do Valencia Giorgi Mamardashvili, um dos melhores do Campeonato Espanhol, será o comandante na retaguarda.

1ª Rodada

Turquia x Geórgia

18/06 - 13h - Dortmund

Portugal x República Tcheca

18/06 - 16h - Leipzig