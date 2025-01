Guardiola detona troca excessiva de técnicos no Brasil: 'Deveriam demitir os dirigentes'

"Quando você escolhe um treinador, deve saber que pode ganhar ou perder, mas joga por uma razão. Porque vê que, com esse treinador e com as ideias que ele tem, isso coincide com as suas, com a sua forma de gestão, que é dessa maneira, com os jogadores que tem nesses momentos, que a ideia pode funcionar. Se depois você vê que ele não trabalha, que é preguiçoso, o problema é seu por ter contratado. É preciso saber a razão da contratação. As casas são construídas com o tempo, não com um, dois ou três dias. Afinal, só ganha um. Os outros 19 times da liga brasileira são fracassados e ruins? Nós estamos muito mal educados no mundo todo, em que só o que ganha é quem tem triunfos", refletiu.