Guarany de Sobral vence Palmas e garante classificação à 2ª fase da Série D de 2021

O Guarany de Sobral mostrou força mais uma vez na Série D do Campeonato Brasileiro de 2021 e garantiu classificação à 2ª fase da competição nacional. Líder do Grupo 2, o time cearense visitou o Palmas-TO e venceu por 2 a 0, neste sábado (21), fora de casa, pela 12ª rodada.

Na tabela de classificação, ficou isolado na ponta com 25 pontos - uma margem de cinco de vantagem para o 4 de Julho-PI, hoje na 2ª posição. Com aproveitamento de 69,4%, soma oito vitórias, um empate e três derrotas.

O próximo compromisso é sábado (28) contra o Moto Club/MA, às 16h, no estádio do Junco, em Sobral. A equipe se despede da 1ª fase diante do Paragominas, no Pará, no dia 4 de setembro.

O jogo

O Palmas buscou dominar as ações no início do jogo e manteve postura ofensiva nos primeiros minutos. Aos 8, o meia Bruninho invadiu a área cearense e chutou travado na marcação com perigo.

A resposta do Guarany de Sobral foi na velocidade. Muito efetivo, o time encaixou um contra-ataque aos 17 e abriu o placar com Daniel Passira: 1x0. Em vantagem, freou o ímpeto adversário e controlou mais a posse de bola no estádio Nilton Santos, em Tocantins.

Na volta do intervalo, o Guarasol conseguiu sustentar o marcador com aplicação tática e boa exibição do goleiro César. Na reta final, aos 40, coroou o desempenho coletivo com novo gol de Daniel Passira, agora cabeceando após escanteio: 2x0.