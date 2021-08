Guarany de Sobral vence Moto Club e segue na liderança isolada da Série D

O Guarany de Sobral venceu mais uma partida na Série D do Brasileiro de 2021. Líder isolado do Grupo 2 e com vaga assegurada à 2ª fase da competição nacional, o time cearense recebeu o Moto Club/MA e venceu por 4 a 2, neste sábado (28), em casa, pela 13ª rodada.

Na tabela de classificação, soma 28 pontos - uma margem de sete de vantagem para o 4 de Julho-PI, hoje na 2ª posição. Com aproveitamento de 71,8%, soma nove vitórias, um empate e três derrotas.

O próximo compromisso é sábado (4) contra o Paragominas, no Pará, às 15h. O confronto marca o encerramento da 1ª fase.

O JOGO

No confronto de forte marcação, o Guarany de Sobral se mostrou mais perigo nos primeiros minutos e conseguiu abrir o placar aos 14, com o atacante Geraldo girando contra a marcação e chutando firme: 1x0. A pressão seguiu, mas o Guarasol parou no goleiro Matheus.

A resposta do Moto Club chegou em lance individual: Márcio Digo fintou a defesa cearense e marcou um golaço aos 38. A intensidade diminuiu com o avanço do tempo.

Na volta do intervalo, no minuto inicial, o Guarany ficou na frente do placar mais uma vez, com cabeçada de Hugo. Aos 31, em pênalti, Wallace Lima deixou tudo igual: 2x2. Já nos acréscimos, Hugo aproveitou um escanteio e um contra-ataque, foi letal e alcançou um hat-trick, garantindo o resultado de 4x2 no estádio do Junco, em Sobral.