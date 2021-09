Guarany de Sobral sofre gols nos acréscimos e perde para Campinense no duelo de ida da Série D

O Guarany de Sobral perdeu para o Campinense, neste sábado (25), no duelo de ida das oitavas de final da Série D. Felipinho e Matheus Régis, nos acréscimos, marcaram os gols em favor dos paraibanos, enquanto Hugo descontou para o bugre sobralense.

Com o resultado, a equipe de Vladimir de Jesus necessitará vencer o Campinense, no domingo (3), às 15h (horário de Brasília), no Estádio do Junco, em Sobral.

O jogo

Campinense e Guarany de Sobral fizeram um duelo franco no Estádio Amigão, na Paraíba. Muitas faltas e pouca inspiração ofensiva atrapalham o bom rendimento da partida até os minutos finais da etapa inicial.

O confronto veio melhorar após o gol do Campinense, aos 36 minutos, quando Felipinho aproveitou o rebote do goleiro Théo e empurrou para as redes. No minuto seguinte, aos 38, Daniel Passira aproveitou a bobeira da defesa adversária e tocou para Hugo igualar o marcador.

Hugo, inclusive, quase anotou o gol da virada do Guarany nos acréscimos. O atacante recebeu na área e finalizou para fora. A resposta do Campinense veio nos minutos seguintes, com Marcos Nunes finalizando colocado e Théo defendendo, além Fábio Lima cabecear para fora, aos 48 minutos.

Legenda: Matheus Régis marcou o gol da vitória do Campinense nos acréscimos do 2° tempo Foto: Samy Oliveira / Campinense

A equipe paraibana retornou para o 2° tempo pressionando o Guarany de Sobral e buscando o gol do desempate. Marcelinho e Dione desperdiçaram boas oportunidades, aos 3 e 14 minutos, respectivamente.

A postura do Campinense mudaria ainda mais com a entrada de Matheus Régis. O atacante decidiu o confronto em favor dos paraibanos nos acréscimos, após driblar três defensores do Guarany e bater na saída de Théo.

Em desvantagem no placar, a equipe de Vladimir de Jesus buscou a reação, mas o tempo era curto e não conseguiu chegar ao gol de empate.