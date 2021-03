Guarany de Sobral promove reformulação no elenco e anuncia quatro reforços; veja contratados

Rebaixado para à Série B do Campeonato Cearense, o Guarany de Sobral promoveu uma reformulação no seu elenco para as disputas da Copa do Brasil e da Série D do Campeonato Brasileiro.

Na última quarta-feira (10) a diretoria do Cacique do Vale anunciou a dispensa de oito atletas do plantel que disputou o Campeonato Cearense. São eles: o goleiro Rodolfo, os laterais Edcarlos, Washington e Deca, o volante Gabriel Jordan, o meia Alex Sandre e os atacantes Robert e Chael.

O Bugre de Sobral, no entanto, agiu rápido no mercado e contratou o lateral-esquerdo Vandinho, que estava no Crato, o lateral-direito Amaral, ex-Palmeiras e com passagem pela Seleção Brasileira Sub-21, o meia Gabriel Caju, ex-Ferroviária/SP e o atacante Bruno Ribeiro, que estava no Fortaleza.

O Guarany de Sobral estreia na Copa do Brasil na próxima quarta-feira (17), às 15h30, contra o CSA/AL, no Estádio do Junco, em Sobral. Os novos contratados deverão ser regularizados nos próximos dias.