Cearense: Ferroviário vence e garante vaga na Copa do Brasil 2022; veja quem caiu de divisão

A primeira fase do Campeonato Cearense de futebol se encerrou neste domingo (7) com quatros jogos disputados simultaneamente.

Em Itaitinga, na Cidade Vozão, o Ferroviário venceu, de virada, o Caucaia e garantiu o título simbólico da primeira fase do Estadual. O jogo terminou em 2 a 1. Adílson Bahia marcou os dois gols corais e Ciel fez o do time metropolitano.

Com o resultado, o Tubarão da Barra se manteve à frente do Pacajus, que ficou apenas no empate com o Atlético/CE. O primeiro lugar da equipe coral garantiu mais uma classificação para Copa do Brasil, desta vez para edição de 2022.

No início de fevereiro, o Tubarão da Barra havia conquistado a Taça Fares Lopes e sacramentado a participação no torneio nacional de 2021. Ou seja, o Ferrão se garantiu na Copa do Brasil por dois anos consecutivos.

Por participação, o Ferroviário garante, pelo menos, R$ 560 mil. Ou seja, estão garantidos nos cofres corais um valor de mais de R$ 1 milhão, fora o calendário que se expande para a equipe cearense.

Legenda: Ciel até marcou o primeiro para o Caucaia, mas não foi o suficiente para garantir a vitória Foto: Kid Júnior

Rebaixados para Série B

A rodada também marcou a disputa contra o rebaixamento. E o improvável aconteceu. Com apenas dois pontos somados em 6 jogos, o Crato ainda tinha remotas chances de escapar do rebaixamento e conseguiu o feito. A equipe cratense venceu o Barbalha por 3 a 1, rebaixando o rival e também rebaixando o Guarany de Sobral, que empatou, dentro de casa, com o Icasa.

Resultado surpreendente, já que o Guarany de Sobral é um dos participantes cearenses no Campeonato Brasileiro da Série D e também um dos representantes locais na edição 2021 da Copa do Brasil. O time sobralense enfrenta o CSA nesta quarta-feira, em Sobral.