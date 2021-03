Guarany de Sobral é goleado por CSA e está eliminado da Copa do Brasil 2021; veja como foi jogo

A Copa do Brasil 2021 chegou ao fim para o Guarany de Sobral. A equipe sobralense foi goleada pelo CSA/AL no Estádio do Junco, nesta quarta-feira (17), por 5 a 1. O resultado eliminou a equipe da competição. Delatorre, Fabrício, Rodrigo Pimpão, Silas e Geovane marcaram para o azulino, enquanto Iury Tanque marcou o de honra para o Cacique do Vale.

O Jogo

A partida iniciou com pressão do CSA. Mesmo com a vantagem do empate, a equipe tinha maior posse e chegou três vezes com bola aérea ao ataque, parando em Giovani, goleiro do Guarany de Sobral.

O bom início de jogo deu resultado para a equipe alagoana. Logo aos 7 minutos do primeiro tempo, Delatorre abriu o marcador.

O duelo se equilibrou e o Guarany de Sobral criou suas primeiras oportunidades na partida. Aos 12 minutos, Leomir arriscou de fora da área, mas a bola ficou tranquila para Thiago Rodrigues. Minutos depois, foi a vez de Brunão arriscar de longe, obrigando o arqueiro azulino a fazer uma grande defesa.

Porém, não foi suficiente. Apesar de esboçar reação, o Bugre voltou a sofrer na partida. Aos 27 minutos, o zagueiro Fabrício acertou, no ângulo, uma cobrança de falta, ampliando o marcador para o CSA.

E o martírio não parou por aí. Aos 39 minutos, Gabriel foi derrubado pelo goleiro Giovani. O árbitro assinalou pênalti, que foi convertido por Rodrigão Pimpão. Mesmo com o 3 a 0 no placar, o CSA não desistiu de buscar o ataque e chegou ao quarto gol com Silas, após fintar o defensor do Bugre e mandar sobre o arqueiro sobralense.

Legenda: Estádio do Junco, em Sobral, foi o palco do duelo entre Guarany de Sobral x CSA Foto: Divulgação/CSA

Segundo Tempo

Precisando reverter um placar elástico, o Guarany de Sobral voltou pressionando a equipe do CSA. E logo aos seis minutos o Cacique do Vale diminuiu o marcador. Iury Tanque recebeu na entrada da área e bateu no canto do goleiro Thiago Rodrigues.

A reação do Bugre, no entanto, não durou muito. Dois minutos após balançar as redes, o Guarany de Sobral viu o CSA aumentar ainda mais a vantagem. Geovane assinou o quinto da equipe alagoana na partida.

O duelo ficou parelho ao longo da segunda etapa, mas sem efetividade de ambas equipes, o resultado permaneceu igual.

Eliminação

O revés sofrido eliminou o Guarany de Sobral da Copa do Brasil 2021. Pela participação, o Bugre recebeu R$ 560 mil.

A equipe sobralense ainda disputará, na atual temporada, a Série D do Campeonato Brasileiro.