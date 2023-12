Grupos da Copa América 2024 são sorteados: Veja adversários do Brasil

A Conmebol sorteou nesta quinta-feira (7), em Miami, nos Estados Unidos, os grupos da Copa América de 2024. O torneio, que será realizado nos Estados Unidos em junho, terá 16 seleções. São 10 seleções da Conmebol, mais seis equipes das Américas Central e do Norte. Pelo regulamento, os dois primeiros de cada grupo avançam de fase.

O Brasil ficou no Grupo D e estreia no dia 21 de junho, contra Costa Rica ou Honduras (que farão jogo único de repescagem), no SoFI Stadium, em Inglewood, próximo a Los Angeles, na Califórnia.

Veja os grupos:

GRUPO A: Argentina, Peru, Chile, Canadá/Trinidad e Tobago

GRUPO B: México, Equador, Venezuela , Jamaica

GRUPO C: Estados Unidos, Uruguai, Panamá, Bolívia

GRUPO D: Brasil, Colômbia, Paraguai, Costa Rica/Honduras

Veja também

Repescagem

Uma repescagem acontecerá em março para definir as duas seleções que faltam: os jogos serão em Dallas, em confrontos únicos: Honduras X Costa Rica (vencedor vai ao grupo do Brasil) e Trinidad e Tobago X Canadá (vencedor vai ao grupo da Argentina)