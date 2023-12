Brasil conhece datas e estádios onde irá jogar na Copa América 2024

A Seleção Brasileira já sabe os locais e datas onde irá jogar na Copa América em 2024. A informação foi divulgada na última quarta-feira (6), durante o Congresso da Conmebol, que acontece em Miami (EUA).

O Brasil estreia no dia 24 de junho no Sofi Stadium, em Inglewood (CA). As próximas partidas durante a fase de grupos serão no dia 28/06, no Allegiant Stadium, em Las Vegas (NV) e no dia 2/07, no Levis Stadium, em Santa Clara (CA).

Se o Brasil avançar

Em caso de classificação, as próximas partidas serão: quartas de Final em 6 ou 7/07, em Glendale ou Las Vegas (State farm Stadium/ Allegiant Stadium), semifinal, no dia 10/07 no Bank Of America Stadium, em Charlotte (NC). A final será no dia 14/07 no Hard Rock Stadium, em Miami (CA).