Grêmio x Estudiantes: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Grêmio enfrenta o Estudiantes-ARG em jogo da última rodada do grupo C da fase de grupos da Libertadores 2024. O duelo ocorre neste sábado (8), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

A equipe gaúcha busca a vitória para assumir a liderança do Grupo C da competição. Já o Estudiantes chega na partida já eliminado, sem qualquer oportunidade de classificação, nem mesmo para a Sul-Americana.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida na Paramount+.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio

Titulares: Marchesin; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê, Cristaldo, Everton Galdino e Soteldo; Diego Costa.

Marchesin; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê, Cristaldo, Everton Galdino e Soteldo; Diego Costa. Técnico: Renato Gaúcho.

Estudiantes-ARG

Titulares: Matías Mansilla; Eros Mancuso, Luciano Lollo, Zaid Romero e Gaston Benedetti; Enzo Pérez, Santiago Ascacíbar e José Sosa; Mauro Méndez, Edwuin Cetré e Javier Correa.

Matías Mansilla; Eros Mancuso, Luciano Lollo, Zaid Romero e Gaston Benedetti; Enzo Pérez, Santiago Ascacíbar e José Sosa; Mauro Méndez, Edwuin Cetré e Javier Correa. Técnico: Eduardo Domínguez.

FICHA TÉCNICA

Competição: Última rodada do grupo C da fase de grupos da Libertadores 2024.

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Data: 08/06/2024 (sábado).

Horário: 19h00 (horário de Brasília).