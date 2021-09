Gratuita e com premiação, "Que onda massa" promove competição de surfe entre crianças e adolescentes

A expectativa se concretizou. As 100 vagas disponíveis para crianças e adolescentes que disputarão a 1ª Etapa do evento "Que onda massa" foram preenchidas. O circuito de surfe digital é gratuito e conta com premiação aos competidores. No próprio ato da inscrição, por exemplo, além de pagar nenhuma taxa, cada garoto já garante uma cesta básica para a família.

Participarão meninas e meninos que frequentem uma das 22 escolinhas de surfe distribuídas na orla de Fortaleza, entre a Barra do ceará e o Caça e Pesca, estimulando a prática esportiva como caminho para melhorar a qualidade de vida e auxiliar na socialização.

Organizador do evento, Ricardo Ramalho não esconde a satisfação com a grande procura por inscrições, encerradas nessa quinta-feira (23).

Ricardo Ramalho Organizador do projeto A expectativa era maravilhosa e atingimos a meta de 100 participantes inscritos. E amanhã (sábado, 25) teremos todo esse campeonato virtual, que vai ser bem interessante, com telão e árbitros da federação cearense de surfe.

Transmissão

A 1ª etapa do circuito terá transmissão ao vivo no Youtube da TV Diário, a partir das 11h e mais informações estão disponíveis no instagram oficial do evento.

Categorias Masculino: Sub 8, Junior, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16

Feminino: Sub 12 e Junior Premiação aos campeões Categoria sub 14: Smartphone

Smartphone Categoria sub 16: Smartphone

Smartphone Categoria Junior Feminino: Smartphone

Smartphone Vice categoria sub 14: Bloco para prancha (poliuretanio)

Bloco para prancha (poliuretanio) Vice categoria sub 16: Bloco para prancha (poliuretanio)

Bloco para prancha (poliuretanio) Vice categoria Junior Feminino: Bloco para prancha (poliuretanio)

Bloco para prancha (poliuretanio) Troféu para os 3 primeiros colocados de cada categoria

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte